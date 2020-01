Paul Bosvelt en Jan Willem van Dop tot 2022 bij GA Eagles

Van Dop en Bosvelt hadden een contract tot komende zomer in de Adelaarshorst. Van Dop is algemeen directeur, Bosvelt blijft als technisch manager verantwoordelijk voor technische zaken. Bosvelt bekleedt die functie sinds begin 2018. Van Dop kwam in juni van dat jaar naar Deventer.

Kroes

Het aanblijven van het duo zorgt voor rust en stabiliteit in de organisatie bij GA Eagles. En dus is grootaandeelhouder Alex Kroes zo opgetogen. ,,We zijn een club in beweging, een club met ambities”, vertelt Kroes. ,,Dan is het van groot belang dat je – wat er ook gebeurt – kunt steunen op mannen als Paul Bosvelt en Jan Willem van Dop. Mannen die bij de club passen, de rust kunnen bewaren en Go Ahead Eagles verder helpen. De eerste resultaten van hun inzet zijn al volop zichtbaar en die lijn kan nu worden doorgezet.”