Paul Bosvelt krijgt bloemkooloren van het bellen als technisch manager van Go Ahead Eagles

Mertens verloor nog nooit in het shirt van GA Eagles

10 januari Go Ahead Eagles is al achttien wedstrijden op rij ongeslagen dit seizoen en aast op het ruim honderd jaar oude clubrecord uit 1918. Jenthe Mertens is de enige speler in de huidige selectie die de hele ongeslagen serie actief meemaakte in Deventer dienst.