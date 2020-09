‘PEC Zwolle gaat plezier beleven aan Pherai; GA Eagles buigt voor miljoenenformatie en haalt dertigers op proef’

In aflevering twee van dit seizoen de prima uitbeurt van PEC Zwolle bij AZ. Toch zorgde het 1-1 gelijkspel voor gemengde gevoelens in het Zwolse kamp, merkte De Vries. ,,Vooral omdat PEC lange tijd met een man meer speelde na de terechte rode kaart van Calvin Stengs.’’ Dat PEC Zwolle-spelers Dean Huiberts en Bram van Polen ontsnapten aan rood erkende De Vries ook. ,,Al zit dat ook wel in het spel van Van Polen, steeds dat randje opzoeken.’’