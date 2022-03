Legende als talisman in unieke week: Gerrit Niehaus schoot Go Ahead in 1965 naar enige bekerfina­le

Clubicoon Gerrit Niehaus (81) liet zich uit onvrede een halve eeuw niet zien in De Adelaarshorst. Uitgerekend in een van de bijzonderste weken in de rood-gele geschiedenis keerde de man die Go Ahead in 1965 naar de bekerfinale schoot terug op zijn gewijde grond. Plaatst de club zich, 57 jaar na dato, opnieuw voor de eindstrijd?

1 maart