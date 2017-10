Personele problemen GA Eagles lossen steeds meer op

Video ‘Slimme’ Sam Hendriks neemt GA Eagles bij de hand

2 oktober Spits Sam Hendriks scoorde dit seizoen al acht keer voor Go Ahead Eagles en was samen met uitblinker Joey Suk verantwoordelijk voor de eerste competitiezege in de eigen Adelaarshorst in meer dan tweehonderd dagen. Over een ‘slimme spits’ met prachtige cijfers.