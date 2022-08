Philippe Rommens keert terug bij GA Eagles, ook Jay Idzes inzetbaar tegen PSV

voorbeschouwingMet Philippe Rommens en Jay Idzes terug in de selectie hoopt Go Ahead Eagles het zaterdag tegen PSV (aanvang 18.45 uur) langer vol te houden dan vorige week tegen AZ. Het moet leiden tot het eerste goede resultaat in bijna veertig jaar tegen de titelkandidaat uit Eindhoven.

PSV, het is misschien wel de moeilijkste tegenstander ooit van Go Ahead Eagles. Niet alleen wacht de ploeg uit Deventer tegen de Brabanders al 39 jaar op een eredivisiezege, ook leed het tegen de Eindhovenaren de grootste nederlaag uit de clubgeschiedenis: 10-0.

En dan is de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij ook nog eens op stoom, na de klinkende zege op Ajax (5-3) om de Johan Cruijff Schaal, de frivole winst op FC Emmen (4-1) en het bereiken van de play-offs van de Champions League, na de wonderlijke ontsnapping, dinsdag tegen AS Monaco.

Altijd kans

GA Eagles-trainer René Hake, voor wie PSV de enige club is tegen wie hij in de eredivisie nog nooit won, weet het. ,,Daar hoeven we niet moeilijk over te doen: PSV heeft simpelweg een betere ploeg.” Maar hij weet ook dat je in het voetbal niks hoeft uit te sluiten. ,,Je hebt altijd kans.”

Volledig scherm GA Eagles-trainer René Hake is blij met de terugkeer van Rommens. ,,Philippe wordt steeds belangrijker voor het team.” © Pro Shots / Erik Pasman

Dus bereidde Hake zich deze week op het duel met PSV voor, met de wetenschap dat een stunt mogelijk is. Wat vorig seizoen in de Adelaarshorst al bijna lukte, ware het niet dat Marco van Ginkel in de slotfase alsnog de bevrijdende treffer binnen schoot, nadat Inigo Córdoba vlak na rust de thuisploeg op gelijke hoogte had gebracht.

Meevaller voor Hake: niet alleen Philippe Rommens is weer beschikbaar, dat geldt ook voor Jay Idzes. Beiden ontbraken in de openingswedstrijd tegen AZ (2-0 nederlaag). ,,Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Het is niet voor niets dat we deze week het contract van Philippe met twee jaar hebben verlengd. Hij wordt steeds belangrijker voor het team, nadat hij zich vorig seizoen al heel goed heeft ontwikkeld.”

Quote De intentie is om weer brutaal te beginnen. Als je in de Adelaars­horst speelt, heb je geen andere keuze René Hake, Trainer Go Ahead Eagles

Opmerkelijk is de mogelijke terugkeer van Gerrit Nauber, van wie vorige week gedacht werd dat hij nog een tijdje uit de roulatie was. Een basisplek komt nog te vroeg voor de Duitser, die vrijwel de gehele voorbereiding miste. Maar wellicht zit de verdediger tegen PSV wel op de bank, net als Rashaan Fernandes. ,,Dat bekijken we zaterdag.” Sowieso afwezig zijn Jahnoah Markelo en Martijn Berden.

Lef

Underdog of niet, Hake is niet van plan zich in te graven. ,,Wanneer je tegen jongens als Cody Gakpo en Johan Bakayoko speelt, aangevuld met een kopsterke Luuk de Jong, weet je dat je vaker terug moet, dat je wordt teruggedrongen. De intentie is wel om er vol in te vliegen. Als je in de Adelaarshorst speelt, met al die fans op de tribune, heb je geen andere keuze.”

Dat betekent dat Go Ahead Eagles op dezelfde manier de wedstrijd begint als zondag tegen AZ, aldus Hake. ,,Brutaal en vol lef, met hoog drukken zodat we snel aan de bal komen.”

Vermoedelijke opstelling: De Lange; Deijl, Idzes, Fontán, Kuipers; Llansana, Rommens, Willumsson, Edvardsen; Stokkers, Lidberg

Afwezig: Berden en Markelo.