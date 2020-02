Piepjong GA Eagles blijft ook in Kerkrade zonder overwinning

Jong Go Ahead Eagles heeft dinsdagavond koploper Roda JC in eigen huis geen pootje kunnen lichten. De zeer jonge Deventer beloftenploeg bleef in de kampioenspoule ook na drie wedstrijden zonder winst en ging met 3-0 onderuit in Kerkrade.

,,Een piepjong GA Eagles wat het uitstekend heeft gedaan in de eerste helft‘’, oordeelde trainer Kick Maatman. ,,We hadden minder kwaliteit dan Roda JC, maar voor rust hebben we zeker zes goede mogelijkheden gehad. De teamafspraken werden goed nagekomen en we speelden gedisciplineerd. Mijn ploeg had een beloning verdiend.‘’

Maatman had in Zuid-Limburg behalve Donny van Iperen ook Maarten Pouwels en Zakaria Eddahchouri in zijn keurkorps. Keeper Jeroen Houwen – vorige week voor een half jaar gehuurd van Vitesse – mocht zijn eerste minuten maken onder de lat in Deventer dienst.

Daarmee was de aanwezige ervaring wel zo'n beetje benoemd in de Deventer formatie, waar liefst vier 18-jarige jeugdspelers in de basisploeg mochten starten: Kevin Greeven, Coen Temminck, Quiermo Dumay en Olaf Kok. Daar kwamen na rust de tieners Kaan Kisa, Ibo Yildiz en Iede Schokker nog eens bij.

,,Het hoort bij een opleidingselftal‘’, aldus Maatman. ,,Er staat een heel ander teams dan voor de winterstop en dat de resultaten dan minder worden, is niet meer dan logisch. Heb ik ook geen moeite mee. Het gaat hier om de ontwikkeling van jonge spelers en dan is dit alleen maar goed.‘’

Blessures in hoofdmacht

Al waren het voor Maatman geen keuzes uit luxe. Vaste krachten Joran Swart, Nicolas Abdat en Boyd Lucassen werden in Zuid-Limburg aan de kant gehouden vanwege de personele zorgen in de defensie bij de hoofdmacht. Komende vrijdag tegen FC Eindhoven is Gino Bosz immers geschorst en solliciteert Swart de laatste weken naar een basisplaats.

Ook Abdat moet rekening houden met een plek in het keurkorps van trainer Jack de Gier nu ook Elso Brito verre van fit uit de met 5-1 verloren ontmoeting tegen Jong Ajax is gekomen. Donny van Iperen speelde, in zijn zoektocht naar wedstrijdritme na een zware knieblessure, wel een helft mee tegen Roda JC.

In de eerste helft kreeg GA Eagles via met name Eddahchouri en Wakana wel zijn kansjes, maar kwamen de Limburgers op een 1-0 voorsprong. Die werd na rust gestaag uitgebouwd naar 3-0.

De nederlaag betekende de derde wedstrijd na de winterpauze zonder winst. Jong GA Eagles begon de kampioenscompetitie met een 4-1 nederlaag tegen RKC en een 1-1 gelijkspel tegen Heracles.

Jong Roda JC-Jong GA Eagles 3-0 (1-0). 33. Dico Jap Tjong 1-0, 53. Anisse Brou 2-0, 75. Fadel Gobitaka 3-0.