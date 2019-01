Pieter Langedijk hoopt dat hij na Belek wordt beloond

,,Ik ben al langere tijd op de goede weg en dit trainingskamp heb ik me ook wel laten zien’’, aldus Langedijk, die aan de basis van de 1-0 van Thomas Verheydt tegen Kayserispor. ,,Eindelijk weer een assist op mijn naam én mijn eerste basisplaats dit seizoen. Ik werk hier echt keihard voor. Tijdens de kerstvakantie heb ik doorgetraind voor mezelf en me dingen ontzegd. Ik hoop dat ik de tweede seizoenshelft wordt beloond. Of dat dan rechts- of linksbuiten is maakt me niet uit. Ik kan aan beide kanten uit de voeten.’’

Vertrouwen

En dus werd het trainingskamp in Turkije met een lach besloten. Langedijk: ,,Dat was in de rust in de kleedkamer al een beetje. We voelden ons zó sterk… Maar wat we gaan doen vanavond? Geen idee eigenlijk. Ik denk dat we in het hotel blijven. Daar is zat te beleven. Maar gezellig wordt het zeker.’’