Pijnlijke landing van Kramer op oude nest: zwak Go Ahead Eagles geeft AZ haar glans terug

Na een loodzware maar mooie week spatte toch weer het chagrijn van de gezichten bij Go Ahead Eagles. Vergeten was de gewonnen IJsselderby tegen PEC Zwolle en het uitstekende optreden tegen PSV, in Alkmaar was het ondermaats wat het team van trainer Kees van Wonderen presteerde. AZ was baas in eigen huis en had geen kind aan Go Ahead Eagles, dat grossierde in fouten en slordigheden. ,,Het was als rijden met vierkante wielen, dat gaat ook niet”, zei Van Wonderen. ,,Ik had iedereen wel kunnen wisselen.’’