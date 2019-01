Pijnlijke off-day voor oudste jeugd Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles O19 moest in de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe jaar in de eerste divisie laag het hoofd diep buigen voor FC Den Bosch. De Brabanders wonnen in Wesepe met 0-4.

,,We probeerden het wel, maar het lukte gewoon niet’’, baalde trainer Jan Kromkamp. ,,Ballen werden naar de verkeerde kleur gespeeld, gingen onnodig over de zijlijn of steekpasses waren te hard. Als je dan ook de spaarzame kansen niet afmaakt, dan krijg je zo’n wedstrijd als die wij vandaag hebben gespeeld.”

Al bij rust keek Go Ahead tegen een 0-2 achterstand aan. ,,Toen was het eigenlijk gelijk einde wedstrijd voor ons”, berustte Kromkamp op de clubwebsite.

De jeugd O17 was FC Emmen een maatje te groot. De 0-2 nederlaag was terecht, oordeelde trainer Ugur Yildirim. ,,Kwaliteit geeft altijd de doorslag en we kunnen lang of kort over deze wedstrijd praten, maar we moeten ook eerlijk zijn. FC Emmen heeft verdiend gewonnen, al gaven wij de doelpunten wel heel gemakkelijk weg.”