Pijnlijke spandoeken aan poort van stadion Go Ahead Eagles: ‘Dit tolereren we niet’

De spandoeken met de leuzen zijn in de nachtelijke uren opgehangen door aanhangers van Go Ahead Eagles. Zij poseren op en voor de stadionpoort en zijn te zien op het supportersforum ‘Hooligans from Holland’. De leiding van Go Ahead Eagles is ‘zeer ontstemd’ zegt het in een reactie op de clubwebsite. ,,Clubmensen worden uitgemaakt voor de meeste verschrikkelijke dingen. Go Ahead Eagles is geenszins van plan deze vorm van intimidatie te tolereren”, aldus Paul Bosvelt, Jan Willem van Dop en Alex Kroes namens de directie.