Pittige opdracht voor GA Eagles, maar historie geeft vertrouwen

Go Ahead Eagles staat aan de vooravond van de lastige uitbeurt bij NEC. Toch heeft de Deventer club regelmatig vuur in schoenen die zorgt voor een aardige geschiedenis in de Bloedkuil van Nijmegen.

Van de laatste vijf uitstapjes van GA Eagles naar Nijmegen won GA Eagles er twee en speelde het twee keer gelijk. Vorig seizoen bleven beide duels tussen de volksclubs uit Deventer en Nijmegen in evenwicht. Na de 1-1 in De Goffert werd het in een krankzinnig en emotioneel oververhit duel in de Adelaarshorst eerder dit jaar 4-4.

Totaalbalans

De totaal balans tussen beide ploegen slaat echter in het voordeel uit van Go Ahead. Waar NEC dertien zeges boekte, waren de Deventenaren 18 van de 54 wedstrijden in het betaalde voetbal de sterkste. Het werd 23 keer gelijk.

In Nijmegen haalde GA Eagles achttien keer een resultaat in de 27 wedstrijden, die immer doelpuntrijk zijn. Alleen in de vorige eeuw waren er twee 0-0 wedstrijden te noteren (1958 en 1982). NEC is sowieso trefzeker in eigen huis. In de laatste twaalf duels in de Goffert wist NEC te scoren.

Wolters

GA Eagles en NEC hebben al jaren nauwe banden. Sinds afgelopen zomer is er met Jack de Gier ook een trainer met een verleden in Deventer en Nijmegen. Bij NEC wacht vrijdagavond ook oud-Eagle Randy Wolters zijn oude clubgenoten op.