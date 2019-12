POLL | Wie is de beste speler van Go Ahead Eagles in de eerste seizoenshelft?

reactie Gorter beleeft bij GA Eagles week om nooit te vergeten

17 december Voor Jay Gorter is het nu al een onvergetelijke week. De 19-jarige doelman tekende zijn eerste contract als profvoetballer, mocht keepen in het bekerduel tegen FC Twente en haalde als kers op de taart met Go Ahead Eagles een 5-2 overwinning weg in Enschede.