Poll | Wie moet volgens jou de spits van Go Ahead Eagles worden?

1. Sylla Sow

Sylla Sow werd bij GA Eagles de topscorer van de voorbereiding. Hij maakte met wat geluk het eerste doelpunt tegen PAOK en was daarna ook nog twee keer trefzeker tegen Anderlecht onder 23. Zo kwam zijn totaal uit op drie en dat kreeg verder niemand voor elkaar. Afgelopen seizoen speelde Sow ook al in Deventer en lukte het niet om een basisplaats te veroveren. In 24 optredens kwam de spits tot één doelpunt.

2. Thibo Baeten

Met Thibo Baeten haalde GA Eagles een jonge, talentvolle Belgische spits in huis. Hij kwam voor 400.000 euro over van Beerschot, waar hij op het tweede niveau in België goed was voor 17 treffers in 35 competitiewedstrijden. Baeten, waar GA Eagles 400.000 euro voor betaalde, was in de voorbereiding nog niet trefzeker voor zijn nieuwe club. In het oefenduel met Borussia Dortmund onder 23 deed de Belg wel mee in een ploeg die door zou kunnen gaan voor de basis.

3. Victor Edvardsen

Op voorhand is de Zweed Victor Edvardsen de grootste aankoop die GA Eagles deze zomer deed. Voor een bedrag van naar verluidt 850.000 euro werd Edvardsen overgenomen van Djurgårdens IF, een van de topclubs in Zweden. De spits beleefde een moeizame voorbereiding, waarin het ook niet lukte om te scoren. Tijdens de generale repetitie van afgelopen vrijdag tegen AE Kifisia vormde Edvardsen een duo met Willum Willumsson. Krijgen die de voorkeur?

Wie moet in jouw ogen de spits van Go Ahead Eagles worden? Stem via onderstaande poll op jouw favoriet en laat in de reacties weten waarom je deze keuze hebt gemaakt!

