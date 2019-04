Pouwels helpt Jong GA Eagles aan punt in topper tegen Graafschap

Jong Go Ahead kwam in de eerste helft op een 0-1 voorsprong via Maarten Pouwels. Na de hervatting hielden de Deventenaren de voorsprong lang vast en verzuimden zelfs de 0-2 te maken. Samuel Wakana stiftte de bal alleen voor doelman Rondeel over. Ruim een kwartier voor tijd was het de Doetinchemse invaller Joey Lieshout, die met zijn eerste balcontact van de wedstrijd de gelijkmaker op de borden bracht. Stef Nijland had vlak voor tijd de winnende treffer op zijn schoen. Maar zijn lob werd ternauwernood overgetikt door GA Eagles-goalie Jay Gorter.