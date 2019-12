Pouwels schiet Jong GA Eagles met twee treffers ook langs Vitesse

Jong Go Ahead Eagles heeft maandagmiddag de najaarsreeks ongeslagen afgesloten. De slotwedstrijd in Wesepe tegen de eredivisiebeloften van Vitesse werd dankzij twee treffers van Maarten Pouwels eenvoudig met 2-0 gewonnen.

,,Ik ben echt heel erg trots op deze ploeg’’, glimlachte trainer Kick Maatman. ,,Want dit is niet zo maar iets hè. In een heel sterke afdeling worden we even tweede. Als ze me dit voorafgaand aan het seizoen hadden verteld, had ik het niet geloofd. Maar op een gegeven moment ontstaat er iets in een ploeg. Dat zag je bij ons ook. Tien keer op rij ongeslagen en vandaag Vitesse eigenlijk bijna kansloos gelaten. Echt heel knap.’’

De najaarstitel in de Reservecompetitie A was na het gelijkspel van vorige week tegen FC Twente niet meer mogelijk voor Jong GA Eagles. Het kampioenschap is voor FC Groningen, maar trainer Kick Maatman was gebrand om na de winterstop met de tweede plaats op zak naar de kampioenspoule te gaan.

Maatman had op sportpark De Muggert in Wesepe de beschikking over een jonge ploeg, aangevuld met wat ervarener krachten als Alexander Bannink, Maarten Pouwels en Adrian Edqvist.

Levendig na rust

De eerste helft was het aanzien nauwelijks waard in het natte en kille Wesepe. Voor beide doelen gebeurde amper wat. Pas na 35 minuten werd GA Eagles voor de eerste keer gevaarlijk. Een voorzet van Adrian Edqvist kwam bij Alexander Bannink, maar de routinier vond van dichtbij Vitesse-goalie Bilal Bayazit op zijn pad. Het was de aanzet tot de meest aantrekkelijke fase van de eerste helft waarin Pouwels (rollertje) en Zakaria Eddahchouri (over) ook een aanvalspoging waagden.

Aan de andere kant speelde het matige Vitesse al even weinig klaar. Thomas Buitink zag zijn schot eenvoudig gekeerd worden door keeper Jay Gorter, terwijl Yassin Oukili de beste Arnhemse kans in het zijnet schoot. De 0-0 bij rust was dan ook niet meer dan logisch. ,,Toch vond ik ons goed spelen’’ aldus Maatman. ,,Gretig aan de bal, we hadden de controle en voerden onze acties aan de bal prima uit. Vitesse kwam in het spel amper voor.’’

Na de pauze was GA Eagles heer en meester en drukte het dat in de score ook uit. In het zadel geholpen door de 1-0 in de eerste minuut na rust van Pouwels. Halverwege de tweede helft tekende de spits vanaf elfmeter voor zijn tweede treffer van de wedstrijd.

Jong GA Eagles-Jong Vitesse 2-0 (0-0). 46. Maarten Pouwels 1-0, 68. Pouwels 2-0 (strafschop).