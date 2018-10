Prijzenregen GA Eagles: Bronzen Schild Bakx, Verhulst en Stegeman

John Stegeman geheimzin­nig in aanloop naar bekerduel met Ajax

30 oktober Op nagenoeg volle oorlogssterkte stapt Go Ahead Eagles woensdagavond (aftrap 20.45 uur) de Johan Cruijff Arena in voor de wedstrijd tegen Ajax in de tweede ronde van de KNVB-beker. Trainer John Stegeman voert zeer waarschijnlijk wel een aantal wijzigingen door in zijn basisploeg.