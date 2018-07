Prima doelpunt ijverige Werkhoven, Stegeman tevreden

Hoewel de tegentreffer van Heinoër Bram Eijkelkamp in de slotminuut een klein streepje door de rekening was van Stegeman, overheerste toch vooral de bij vlagen zeer aardige Deventer uitvoering. ,,De intenties waren goed en de afspraken werden nagekomen. Dat is positief’’, oordeelde Stegeman, die dinsdag in Twello nog baalde van het zwakke spel en de gemakzuchtige houding bij GA Eagles. Een uur lang maakte de Deventer formatie geen doelpunt tegen de amateurs en dwong het ook amper kansen af. ,,Daar hebben we de afgelopen week over gesproken. Als gemakzucht erin sluipt, zijn ook wij maar een heel modaal ploegje. Bij ons moet alles kloppen en we moeten werken om tot resultaat te komen. Voor rust hadden we het zaterdag wat lastiger, maar ook toen zag ik goede dingen. Hier kunnen we verder mee.’’