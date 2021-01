Probleemloze zege op MVV brengt GA Eagles in top vijf

wedstrijdverslagGo Ahead Eagles mag zich in elk geval tot zondagmiddag rekenen tot de beste vijf ploegen in de Keuken Kampioen Divisie. De thuisbeurt tegen het povere MVV leverde de Deventer ploeg de vierde competitiezege op rij op en dat ging opnieuw gepaard zonder tegentreffer: 3-0.

Met uitzondering van Jay Idzes keerden alle ‘coronagevallen’ terug in de selectie van Go Ahead Eagles. Sam Beukema (invaller tegen TOP Oss), Bas Kuipers en Luuk Brouwers waren basisklant en dat gold ook voor Giannis-Foivos Botos. De Griek kreeg op het middenveld de voorkeur boven Zakaria Eddahchouri.

Vroege voorsprong

Amper vijf minuten waren er gespeeld in de Adelaarshorst of de terugkeer van Beukema betaalde zich al uit. De centrale verdediger tekende na een hoekschop van Brouwers (en subtiel verlengen van Jeroen Veldmate) voor alweer zijn vierde treffer van het seizoen. Bij MVV hadden ze zich ongetwijfeld voorbereid op de ijzersterke corners van GA Eagles, maar het strijdplan kon daar dus al snel de prullenbak in.

Veel andere hoogtepunten kende de eerste helft lange tijd niet, of het moesten de doelpogingen van Erkan Eyibil (naast), Botos (over) en nog eens Beukema (over) zijn. MVV was amper bij machte om tot iets van een uitgespeelde aanval te komen, en van echte spanning was nauwelijks sprake.

Vogeltje vrij

Op slag van rust verdubbelde de thuisploeg de voorsprong via een fraaie treffer van Erkan Eyibil, die op aangeven van Wout Droste beheerst raak schoot: 2-0. De vleugelspits stond vogeltje vrij bij die goal. Nee, het was niet veel soeps wat MVV vrijdagavond liet zien in Deventer. GA Eagles haalde probleemloos de rust.

Penalty

GA Eagles kreeg in de tweede helft wel iets meer weerstand van MVV, en Bronzen Schild-winnaar Jay Gorter (beste doelman tweede periode) werd zelfs ‘serieus’ getest. De Limburgers probeerden het, maar GA Eagles had alles onder controle. Nimmer werd de situatie echt nijpend. Sam Hendriks gaf de score in de slotfase nog een fraaier aanzien door een penalty te benutten, zijn eerste goal sinds oktober(!).

De ijzersterke reeks die GA Eagles inzette met de 0-0 tegen NAC op 11 december brengt de ploeg van Kees van Wonderen mede door het puntenverlies van Volendam in de top vijf. Nummer zes NEC komt wel zondag nog in actie tegen Cambuur.

Go Ahead Eagles – MVV Maastricht 3-0 (2-0). 5. Sam Beukema 1-0, 43. Erkan Eyibil 2-0, 85. Sam Hendriks 3-0 (strafschop). Scheidsrechter: Mulder. Gele kaart: Ross (GA Eagles), Salasiwa, Schroyen (MVV).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers (74. Abdat); Brouwers (75. Rabillard), Lucassen, Botos (80. Eersteling); Eyibil, Hendriks (87. Mulenga), Van Hoeven (74. Ross).

