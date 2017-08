Promimenten: ‘Vlemmings perfecte man voor titelkandidaat GA Eagles’

Go Ahead Eagles moet een gooi kunnen doen naar de titel in de Jupiler League. De drie Nederlandse voetbalconnaisseurs Alfons Arts, Kenneth Perez en Gertjan Verbeek zijn opvallend eensgezind over de Deventer kansen in de aanloop naar de seizoensouverture van morgen tegen MVV. Maar dat vakman Leon Vlemmings de komende negen maanden een hels karwei wacht in de Adelaarshorst staat ook vast.

De degradatie uit de eredivisie laat het voetbalmonument aan de Vetkampstraat wankelen op de sokkel en de wederopbouw met een piepjonge selectie gaat met horten en stoten. ,,Maar met Vlemmings heeft Go Ahead de perfecte manager binnengehaald om het doel, promoveren, te bereiken. Een goede keuze van de club.’’

Aan het woord is Gertjan Verbeek. De 55-jarige trainer en voetbalanalyticus uit Dalfsen kent Vlemmings nog uit zijn periode bij Feyenoord. ,,Leon was in De Kuip mijn assistent en maakte toen al een uitstekende indruk op me. Het is een man met visie en kwaliteiten, op het veld, maar ook in de analyse. Hij moet zorgen dat hij, ondanks de soms beperkte middelen in de eerste divisie, snel een vast basisteam neerzet bij Go Ahead.’’

Mooie club

GA Eagles opent vanavond met de uitwedstrijd in Maastricht tegen MVV. Alfons Arts speelde voor beide clubs, al heeft Deventer net een wat warmer plekje in zijn hart. ,,Go Ahead is met afstand de mooiste club waar ik ooit heb gespeeld’’, zegt Arts, nu trainer van Jong FC Groningen. ,,Zes seizoenen vol prachtige momenten, maar ook dieptepunten.’’ Arts speelde ruim 150 duels voor Go Ahead, waarmee hij in 1992 promoveerde naar de eredivisie. ,,Vier jaar lang hielden we het vol. Toen ging het mis en scheurde ik in het laatste seizoen mijn achillespees.’’

Go Ahead droomt opnieuw van een gouden periode. Dat moeten de supporters ook blijven doen, meent Verbeek, die als mannetje van amper drie jaar de Adelaarshorst binnenstapte aan de hand van papa. ,,We woonden vlakbij, aan de Brinkgeverweg. Bijna had ik zelf ook op het befaamde internaat van Go Ahead gezeten, maar kwam net tekort. Feit is dat deze club uniek is. De nostalgie, Engelse sfeer, kleine huisjes rond het stadion. Iedereen in Nederland kent de Vetkampstraat.’’

Historie is geen garantie voor succes, weet ook Verbeek. ,,Deze club heeft bestaansrecht in de eredivisie, al kwam Go Ahead afgelopen seizoen kwaliteit te kort. Daar hadden ze Louis van Gaal neer kunnen zetten, de selectie was gewoon niet goed genoeg. Ik denk dat de club geleerd heeft van de afgelopen jaren en bezig is met een verdere professionalisering. Dat is goed en dan keert Go Ahead echt wel terug in de eredivisie.’’

Zware opdracht

Al zal dat een flinke kluif worden, vult Arts aan. ,,In de Jupiler League gelden andere wetten en is het voetbal heel anders. Daar moet je aan wennen en je als club herpakken. In die zin is het niet zo verkeerd dat de selectie helemaal opnieuw moet worden opgebouwd. Met Vlemmings hebben ze de juiste man aan het roer.’’

Kenneth Perez is van mening dat het niveau in de eerste divisie de laatste jaren weer omhoog gaat. ,,Er komen weer spelers bovendrijven’’, stelt de analyticus en oud-speler van MVV. ,,Cyriel Dessers, Sander van de Streek. Zo maar twee spelers die het nu in de eredivisie nu heel goed doen, al is het kwaliteitsverschil met de Jupiler League in totaliteit nog heel groot. Voor mij is NEC dan ook de favoriet voor het kampioenschap. Ze hebben de beste selectie. Goed dat ze Kadioglu hebben behouden en met Achahbar staat er een prima aanvaller.’’

