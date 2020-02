Prominenten: ‘Go Ahead outsider in race om de promotietickets’





PROMINENTENDe zo succesvolle herstart van Go Ahead Eagles na de winterstop heeft de verwachtingen zeker niet getemperd. Kwartfinalist in de KNVB-beker en zeven punten uit de eerste drie competitieduels. In Deventer huist volgens drie prominenten niet opeens de topfavoriet voor het kampioenschap van de eerste divisie, maar Jack de Gier en zijn mannen gaan zeker een gooi doen naar het ultieme promotieticket.