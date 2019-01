Prominenten: ‘Go Ahead outsider in titelrace eerste divisie’

Go Ahead Eagles hervat zondagmiddag om 14.30 uur in Kerkrade de competitie als nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. Het woord titelkandidaat is nog altijd ‘verboden’ in de Adelaarshorst, maar hoe kijken enkele prominenten daar tegenaan? We laten Hans Kraay junior, Dick Schneider en Jo Körver hun visie geven over de staat van Go Ahead en de blik vooruit werpen op de tweede seizoenshelft.