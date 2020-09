PSV-clubdokter Huurman: ‘Als je in je eigen kwaliteit gelooft komt het altijd goed’

Blessure Martijn Berden hangt als zwarte deken over nederlaag GA Eagles

24 augustus Verliezen met 2-0 van FC Twente, dat kan. Trainer Kees van Wonderen van GA Eagles heeft meer zorgen over de blessure van Martijn Berden, die in Enschede is uitgevallen met een op het oog flinke knieblessure.