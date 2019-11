Rabillard besluit goede week met belangrijke treffer voor GA Eagles

Aanvaller Rabillard haalde vrijdagavond z’n gram. Dankzij zijn doelpunt in de 54ste minuut raakte een tot op dat moment zwak Go Ahead Eagles over het dode punt, om uiteindelijk met 3-1 te winnen van Dordrecht. De Fransman was aan het begin van de tweede helft in het veld gekomen als vervanger van de – wederom – tegenvallende Maecky Ngombo. Een contrast met bijna twee maanden geleden. Op 14 september was het uit bij TOP Oss juist Rabillard die door trainer Jack de Gier werd gewisseld, ten faveure van Ngombo.

Niet te vergelijken

Sindsdien moest hij het hebben van een paar invalbeurtjes. ,,Elke aanvaller wil graag spelen en scoren. Ik werk hard op de training om er klaar voor te zijn als de trainer me nodig heeft. Hij is uiteindelijk degene die de keuzes maakt. Het is aan mij om te laten zien dat ik goed genoeg ben om te spelen, elke dag weer’’, zei Rabillard over zijn verwijzing richting het tweede plan. Met de beloften scoorde hij maandag drie keer tegen Jong Heerenveen en gisteravond was hij eindelijk ook in de hoofdmacht belangrijk. Met zijn doelpunt brak hij de ban voor Go Ahead Eagles. ,,Het was zwaar, dit is niet te vergelijken met spelen met het tweede team’’, aldus de Franse spits, die na de wedstrijd met een ingepakte enkel in de catacomben van de Adelaarshorst stond. Het gevolg van een tik van Dordtenaar Lewis Montsma vlak na de 1-0. ,,Het tempo ligt hoger en de tegenstand is groter. Zelfs 90 minuten bij de beloften is anders dan een helft in het eerste.’’