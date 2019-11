Rabillard brengt Jong GA Eagles op drempel van kampioenspoule

Ervaren krachten

Maatman had in Friesland de beschikking over geroutineerde krachten als Julius Bliek, Gino Bosz, Alexander Bannink, Rabillard, Maarten Pouwels en Adrian Edqvist. GA Eagles schoot in Heerenveen uit de startblokken en na de triple van Rabillard was het Bliek die de stand nog voor de rust naar 0-4 tilde. Na de pauze kwam de zege niet meer in gevaar. Sterker, binnen vijf minuten in de tweede helft was het Gino Bosz die de marge op vijf en de zege definitief in handen van Jong GA Eagles bracht. In de slotfase was het Alexander Bannink die voor de eindstand van 0-6 zorgde.