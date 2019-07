Rabillard en Edqvist op veld, Bliek en Pouwels nog apart

In de afwerkvormen lichtte Antoine Rabillard een eerste tipje van de sluier van zijn kwaliteiten op. De spits scoorde gemakkelijk en toonde aan over een aardige traptechniek te beschikken. De 23-jarige Fransman van AS Béziers had op de Woldermarck gezelschap van de Zweedse stagiair Adrian Edqvist (20), die minder nadrukkelijk aanwezig was bij zijn entree. Het duo krijgt dinsdagavond (19.00 uur, sportpark De Laene in Twello) tegen Voorwaarts zeer waarschijnlijk speelminuten van De Gier.