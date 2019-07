Rabillard en Edqvist vrijdag medisch gekeurd bij GA Eagles

Met Rabillard lijkt alles inmiddels in kannen en kruiken. De Franse spits (23) was donderdagochtend al bij de ontbijtsessie van de Deventer club in Thermen Bussloo en meldde zich in de middaguren op het trainingscomplex in Terwolde. Rabillard mocht in Bussloo overigens nog niet op de foto met de aanwinsten van GA Eagles deze zomer. ,,Vrijdag hopen we het definitief af te ronden’’, verklaarde technisch manager Paul Bosvelt. Hij heeft vrijwel geen twijfels meer over de goede afloop. ,,Dat beide spelers hier zijn en worden gekeurd zegt genoeg lijkt me.’’