Rabillard met doelpunt en assist belangrijk voor GA Eagles: ‘Ik geloof in periode en tweede plaats’

,,Dat wordt een echte finale’’, zegt Rabillard direct na de wedstrijd in Oss. ,,Die wedstrijd tegen Cambuur is mooi. We wij bezig met een goede reeks en die willen we bekronen. Al kijken wij ook nog verder dan de periode. De tweede plaats is ook nog haalbaar, zeker als we zo spelen als vandaag. De trainer heeft vanaf het begin van dit seizoen een plan en we geloven daar heel erg in. Nu komt het er ook uit. We hebben een jonge ploeg, maar spelen heel volwassen en geduldig. We wachten op onze kansen.’’