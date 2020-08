Rake knal Beukema: GA Eagles en eredivisionist FC Utrecht in evenwicht in tweeluik

Go Ahead Eagles heeft zaterdag met 1-1 gelijkgespeeld tegen FC Utrecht. De eerste ontmoeting werd door de Deventenaren met 0-1 gewonnen na een doelpunt van Sam Beukema. Adrian Dalmau besliste het tweede treffen in Utrechts voordeel.

Trainer Kees van Wonderen stuurde in de eerste helft van het tweeluik zijn op het oog sterkste formatie het veld op van het voor publiek en media hermetisch afgesloten sportpark Zoudenbalch. Dat was geen verrassing, want op de vrijdagtraining in de tactische trainingen lichtte Van Wonderen al een tipje van de sluier op. Jay Idzes kreeg zijn gewenste plek op het Brabantse middenveld naast Luuk Brouwers, met kort daarvoor de Schotse proefspeler Frank Ross. Bradly van Hoeven en Martijn Berden bemanden de aanvallende flanken naast spits Antoine Rabillard.

Utrechtse ervaring

FC Utrecht kwam met een groot deel van de hoofdmacht opdraven op het eigen trainingscomplex. Mannen als Urby Emanuelson, Mark van der Maarel, Zweeds international Emil Bergström, Nick Venema en Manchester City-huurling Daniel Arzani hebben flink wat ervaring.

Met hun entree bleef de oefenwedstrijd overeind nadat een dag eerder een speler van Jong FC Utrecht werd getroffen door het coronavirus. De positieve test dreigde een streep te zetten door het duel met de Utrechters, maar trainer René Hake vond in het eerste elftal de oplossing. GA Eagles was er maar wat blij mee. De Deventer ploeg heeft in augustus immers slechts vier oefenwedstrijden op het programma staan voordat op 28 augustus de competitie van start gaat in Dordrecht. ,,Al vind ik vier wedstrijden in de voorbereiding prima’’, aldus Van Wonderen. ,,Het gaat mij om de balans met trainingen. Die moet in evenwicht zijn en dat gevoel heb ik wel.’’

GA Eagles kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong via verdediger Sam Beukema. Hij schoot de bal binnen na een hoekschop. Het moet Van Wonderen goed hebben gedaan. Vrijdag werd er nog uitgebreid door GA Eagles getraind op standaardsituaties, waaronder hoekschoppen van onder meer Frank Ross. De Deventer ploeg bleef daarna knap overeind, al moest goalie Jay Gorter een paar keer handelend optreden tegen FC Utrecht dat iets meer de overhand had. De defensie van GA Eagles onder leiding van Jeroen Veldmate bleef echter prima overeind tegen de eredivisionist.

Tweede duel

Aan het begin van de middag werd deel 2 afgewerkt, waarbij de afwezigheid van Kevin van Kippersluis opviel. Ook de aan zijn bovenbeen geblesseerde Maël Corboz en Douglas ontbraken. De Braziliaans/Nederlandse verdediger was de afgelopen dagen op proef in Duitsland. FC Utrecht daarentegen liet met Adrian Dalmau, Django van Warmerdam, Gyrano Kerk, Bart Ramselaar en Sean Klaiber wederom een eredivisiewaardige formatie opdraven. De Utrechters kwamen via spits Dalmau op gelijke hoogte. Dat was meteen de eindstand: 1-1.

FC Utrecht-GA Eagles 1-1 (0-1). 2. Sam Beukema 0-1, 67. Adrian Dalmau 1-1.

Opstelling GA Eagles, eerste duel: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Brouwers, Idzes, Ross; Van Hoeven, Rabillard, Berden.

Opstelling GA Eagles, tweede duel: Michaelis; Eersteling, Bosz, Temminck, Ramdjanamsingh; Dumay, Abdat, Koorman; Eddahchouri, Crowther, Pouwels.

Volledig scherm Kees van Wonderen © BSR Agency