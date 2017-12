Reacties op ontslag van trainer Leon Vlemmings bij GA Eagles

Leon Vlemmings betreurt zijn vertrek bij Go Ahead Eagles. Toch was de breuk tussen trainer en de nummer veertien van de Jupiler League onvermijdelijk, vindt directeur Hans de Vroome.

Edwin Lugt:

,,Het bestuur en de Raad van Commissarissen van Go Ahead Eagles hebben zich aan het begin van het seizoen geschaard achter de plannen en ideeën van het technisch management”, zegt voorzitter Edwin Lugt. ,,Die plannen zagen er veelbelovend uit, waarbij we ons tegelijkertijd realiseerden dat we met elkaar aan een proces waren begonnen dat we tijd moesten gunnen. Maar dan moet er op het veld wel progressie waarneembaar zijn qua spel en resultaten. Helaas is dat niet het geval geweest. Met slechts 18 punten uit 16 wedstrijden en de huidige 14e plaats op de ranglijst van de Jupiler League voelden we ons genoodzaakt om de onderlinge samenwerking te beëindigen.”

Hans de Vroome:

,,Het doet mij persoonlijk ontzettend veel dat we in dit stadium afscheid moeten nemen van een trainer die qua persoonlijkheid goed bij ons past. Alle voorwaarden om samen tot succes te komen, waren aanwezig. Helaas was dit de voorbije periode qua spel en resultaten niet op het veld terug te zien. Dat we als directie deze beslissing moesten nemen, geeft me een rotgevoel, want ik heb de persoonlijke band met Leon als heel plezierig ervaren.”

Leon Vlemmings