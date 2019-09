‘Rechtsback Dekker van VVV-Venlo op weg naar GA Eagles’

Dekker kwam in 2016 naar Venlo, nadat hij de jeugdopleiding had doorlopen bij ADO, de club uit zijn geboortestad Den Haag. Bij VVV kwam hij in drie seizoenen tot ruim vijftig wedstrijden in het betaalde voetbal. Deze jaargang kwam hij louter als invaller op het veld bij VVV, waar hij nog een contract heeft voor de komende twee seizoenen. De rechtsback is met de komst van de Duitser Tobias Pachonik echter op een zijspoor geraakt in Venlo.