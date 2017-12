Redelijk gevoel, maar magere cijfers op rapport GA Eagles

Topprestataies mogen van het huidige Go Ahead ook nog niet verwacht worden. Daarvoor zitten de mentale problemen na alle sportieve malheur van de laatste maanden te diep. Toch wreef trainer Jan van Staa zich vrijdag in de handen met de aanvalsdrang van zijn elftal. In het open duel in Eindhoven, waarbij beide ploegen het veld lang maakten en de ruimtes groot waren, regende het kansen voor beide doelen. Dat was voor GA Eagles meteen de grootste winst. Vooral in de mislukte novembermaand creëerde Go Ahead amper kansen en was het wachten op de nederlaag. In het Jan Louwers Stadion maakte Go Ahead tot de slotseconden aanvallend aanspraak op minimaal een punt en waren Sjoerd Overgoor, Patrick Maneschijn en keeper Sonny Stevens (!) daar ook dichtbij. Het kwartje viel – zoals zo vaak dit seizoen – niet goed voor de Deventenaren.