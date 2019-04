Rentree Büttner na maanden van blessureleed aan de enkel

Büttner kreeg half januari in het oefenduel tegen Jong RKC een trap op de enkel van de Waalwijkse goalie Jordy Zielschot. De 20-jarige aanvaller kampte sindsdien met een vervelende blessure. In de Adelaarshorst was Büttner maandag weer eens in actie te zien en was hij meteen belangrijk voor Jong Go Ahead, dat door de scherpschutters Maarten Pouwels en Said Hamulic naar de zesde overwinning van de voorjaarscompetitie werd geschoten.