Revelatie Lelieveld heeft zijn plek veroverd bij Go Ahead Eagles

Julian Lelieveld kijkt eens om zich heen in de lobby van het Titanic Deluxe Golf Resort. ,,Wat een hotel man... Niet normaal hoe groot, het lijkt wel een dorp.’' Met Vitesse en Oranje is de 21-jarige voormalig jeugdinternational van Go Ahead Eagles toch al het een en ander gewend. ,,Ik ben vaker op trainingskamp geweest. Twee keer naar Spanje, een keer in Oostenrijk. Ook goed, maar als je het vergelijkt met wat we nu meemaken... Al die gangen, het lijkt soms wel een doolhof hier. Ik had het er nog over met Hettie, mijn kamergenoot (Dennis Hettinga, red.). Veel beter kan het toch haast niet meer worden.’'