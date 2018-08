Richard van der Venne sneller dan verwacht terug op het veld

Gevoelig

In het weekeinde bleef de middenvelder last houden en twijfelde Van der Venne over zijn inzetbaarheid in Eindhoven. Maandag was er echter beterschap. De rug was weliswaar nog gevoelig, maar Van der Venne kreeg van de medische staf groen licht om het veld op te gaan. Daar deed hij – met wat extra rustmomenten – ook weer mee in het partijspel.