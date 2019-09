Richard van der Venne zet zaterdagavond de joker in

Eén keer per seizoen staat trainer Jack de Gier zijn discipelen toe om na een uitwedstrijd achter te blijven en de terugreis naar Deventer aan zich voorbij te laten gaan. ,,Ja, dan lekker vroeg het bed in’’, lacht Van der Venne, die heel even de nuchtere voetballer acteert. ,,Het is een normale competitiewedstrijd voor mij hoor. Er zijn gewoon drie punten te verdienen.’’ Dan is er de glimlach. ,,Ja het is toch wel een beetje bijzonder. Ik woon in Oss en TOP is toch de club waar ik drie jaar heb gespeeld en die me de kans heeft gegeven als prof. Dat is bijzonder, net zoals ik er heel veel mensen ken natuurlijk.’’