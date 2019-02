Rick Ketting: van wereldreis tot zangles in Finland

Een reis van zeventien uur via Letland en Zweden naar een eiland in de Finse Oostzee. Zingen in een voetbalkoor op zijn eerste avond als speler van IFK Mariehamn. Welkom in de wondere wereld van Rick Ketting (23), sinds vrijdagavond voetballer in Finland. De voormalig jeugdinternational van Oranje trok vorige week de poort van De Adelaarshorst achter zich dicht na een maand vol twijfel en onzekerheid bij GA Eagles. Nu zet Ketting de eerste opmerkelijke stappen op weg naar een nieuw avontuur. ,,Ik ben hier sinds woensdagavond, maar val nog van de ene verbazing in de andere’’, zegt Ketting op zondagochtend, terwijl de enkels gekieteld worden door een nieuwe lading verse sneeuw. Van alarmfase één en code oranje is in Finland geen sprake. ,,We trainden indoor. Als bij de club kom zijn er mensen op de sintelbaan langs het veld aan het langlaufen. Van en beetje sneeuw meer of minder kijkt niemand hier op.’’