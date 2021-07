Rijzige Zweedse GA Eagles-spits Lidberg wil plaag zijn voor verdedigers

Een tikkeltje onwennig is het nog als Lidberg deze vrijdagmorgen het veld van sv Terwolde betreedt voor zijn eerste training als speler van GA Eagles. Pas afgelopen dinsdag arriveerde hij in Nederland - per auto. ,,Met mijn vriendin en de hond, door Denemarken en Duitsland heen hier naartoe gereden’’, vertelt de 22-jarige aanvaller. Naar een appartementje in Deventer, wat de komende maanden hun thuis zal zijn, nu Lidberg zich ten doel gesteld heeft om in Nederland een nieuwe fase van zijn carrière aan te boren. ,,Het stadion heb ik al gezien’’, laat hij weten. ,,Ik heb gehoord dat GA Eagles een echte familieclub is, met zeer gepassioneerde fans. Very nice.’’