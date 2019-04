RKC legt Go Ahead Eagles op de pijnbank in eigen stadion

LIVEBLOGNog altijd is Go Ahead Eagles niet zeker van de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie. De Deventenaren verloren - mede door een waardeloze eerste helft - thuis met ruime cijfers van RKC Waalwijk (1-4).

Het was voor rust duidelijk te zien dat RKC Waalwijk nog ergens voor strijdt en Go Ahead Eagles al een week in niemandsland verblijft. Het ticket voor de halve finales van de play-offs is immers binnen.

De thuisploeg speelde niet best en kreeg pas na een half uur de eerste kans. Of beter gezegd: kansje. RKC-keeper Vaessen schrok namelijk niet van de poging van gelegenheidsspits Van Moorsel, die de plek innam van de geschorste Verheydt. Hij kreeg maandag rood bij TOP Oss.

Fluitconcertje

Toen Go Ahead Eagles voor het eerst gevaarlijk werd, stond het al 0-1 voor RKC Waalwijk, de bezoekers uit Brabant die nog hopen op deelname aan de nacompetitie. Spits Bilate troefde verdediger Bosz af en faalde niet recht tegenover Verhulst. Niet voor niets stapten de spelers van Go Ahead Eagles na 45 minuten onder begeleiding van een fluitconcertje de kleedkamer in.

De wake-upcall van de supporters was niet voor niets, maar hielp allesbehalve. De spelers stonden amper op het veld toen RKC op 0-2 kwam. Spierings, volledig vrij gelaten in het zestienmetergebied, klopte Verhulst met een strakke knal in de korte hoek.

Lichtmast

Daarna toonde Go Ahead Eagles iets van herstel. Met het publiek op de banken kwam het elftal van trainer John Stegeman, met Langedijk als invaller voor de onzichtbare Dekker, terug in de wedstrijd. Bosz kopte terug op Van der Venne, die zijn twaalfde doelpunt van het seizoen maakte: 1-2.

Net toen Go Ahead Eagles de jacht wilde inzetten op de gelijkmaker, viel een lichtmast uit en werd de wedstrijd korte tijd stilgelegd. Arbiter Mulder vond desalniettemin dat de Adelaarshorst voldoende genoeg was verlicht, en dus hervatte hij het duel snel weer.

Adem

Omdat RKC na de 1-2 van Van der Venne amper meer in staat was om weer wat terug te doen, kon Go Ahead Eagles op zoek naar de 2-2. Maar de thuisspelende ploeg creëerde simpelweg te weinig om de gewenste ommekeer te realiseren, en dat paste eigenlijk naadloos in het net-niet gehalte van deze voorlaatste competitiewedstrijd. Vlak voor tijd, toen RKC weer wat adem had gevonden, beslisten invaller Maatsen (oud-Eagle) en Spierings (zijn tweede van de avond) de wedstrijd door voor 1-3 en 1-4 te tekenen.

Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk 1-4 (0-1). 16. Bilate 0-1, 46. Spierings 0-2, 56. Van der Venne 1-2, 90. Maatsen 1-3, 90+2. Spierings 1-4.

Toeschouwers: 8743

Gele kaarten: Verhulst, Stans, Langedijk (Go Ahead Eagles), Gaari, Spierings (RKC).

Opstelling: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate, Baas; Stans, Bakx (71. Bliek), Van der Venne (85. Pouwels); Navrátil, Van Moorsel, Dekker (46. Langedijk).

Wat feiten op een rij:

• Go Ahead verloor deze eeuw slechts één keer in eigen huis van RKC. Alleen in 2010 wisten de Waalwijkers te winnen: 1-3.

• Go Ahead won de laatste twee thuisduels (Jong PSV en Jong AZ) en kan voor het eerst sinds november 2018 drie thuisduels op rij winnen in de Keuken Kampioen Divisie

• Go Ahead kreeg dit seizoen in eigen huis zeventien tegendoelpunten, het minste van alle clubs in de Keuken Kampioen Divisie.

• Go Ahead hield dit seizoen al acht keer ‘de nul’ in eigen huis; slechts drie keer eerder behaalden de Eagles vaker een clean sheet in een volledig seizoen in de Eerste Divisie (9 in 2009/10 + 2015/16; 11 in 2008/09).

• Go Ahead maakte dit seizoen negen goals vanuit een corner in de Keuken Kampioen Divisie, alleen Sparta Rotterdam deed dat dit seizoen vaker (11). RKC kreeg elf tegendoelpunten vanuit een corner, het meeste van alle clubs in de Eerste Divisie.