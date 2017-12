RKC licht in het voordeel qua onderlinge duels met GA Eagles

RKC kwam acht keer als winnaar uit de strijd en Go Ahead zeven keer. Vijf keer rolde er een gelijkspel uit de bus. De laatste keer dat beide ploegen tegenover elkaar stonden - in het seizoen 2015/16, waarin Go Ahead uiteindelijk promoveerde naar de eredivisie - was Go Ahead met 1-0 te sterk in de Adelaarshorst. Leon de Kogel maakte op 19 februari 2016 voor rust de enige treffer.

Grootste zege

De grootste overwinning op RKC boekte Go Ahead in Waalwijk. In de eredivisie werd het op 31 augustus 2013 1-4 voor de Deventenaren. RKC is ook in dat opzicht in het voordeel, want RKC was op 11 januari 2008 in eigen huis al eens met 7-2 te sterk voor Go Ahead.