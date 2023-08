Ronald (47) steunt Go Ahead Eagles samen met Roan (11): ‘Een echt vader-zoon-uitje’

Wat voor rol speelt Go Ahead Eagles in jouw leven?

,,Een grote: de club zorgt voor een mooie band met mijn zoontje van 11, ook hij is een groot Eagles-fan. Gezamenlijk naar een voetbalwedstrijd, thuis en uit - een echt vader-zoon-uitje. Mijn zoontje is geboren in Deventer, ik kom zelf uit Stadskanaal en woon nu ruim zestien jaar in Deventer.”