Ross en Mulenga loodsen GA Eagles naar gelijkspel in geheim oefenduel met Heerenveen

Mulenga speelde meer dan naar behoren in het optreden tegen de Friese reserves en solliciteerde nadrukkelijk naar een vaste aanstelling bij GA Eagles. ,,Behalve zijn doelpunt maakte hij een goede indruk’’, oordeelde trainer Paul Simonis, die de coaching voor zijn rekening nam. ,,Voor hem was het na weken van trainen ook wel lekker dat hij zich in een echte wedstrijd kon laten zien. Hij was balvast en vocht mooie duels uit met Dresevic, toch een jongen met eredivisie-ervaring.’’