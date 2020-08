Ross en Veldmate niet fit en blijven aan de kant bij GA Eagles

Jeroen Veldmate en Frank Ross zijn er morgenavond niet bij als Go Ahead Eagles het opneemt tegen FC Twente. Het duo is niet fit genoeg voor het oefenduel in Enschede dat zaterdag om 18.00 uur begint.

Veldmate was vrijdag - net als de twee dagen ervoor - afwezig op de training. De aanvoerder van GA Eagles is ziek. ,,Maar hij heeft geen corona’’, haastte trainer Kees van Wonderen te zeggen. ,,Jeroen is extra getest, net als Sam (Beukema, red.). Voor beiden was het gelukkig negatief, maar het duel met FC Twente komt te vroeg voor Jeroen.’’

Corboz

GA Eagles stuurt in de Grolsch Veste vrijwel dezelfde formatie het veld op als vorige week tegen Heracles. Maël Corboz is de vervanger van Veldmate en krijgt een plek centraal op het middenveld. Jay Idzes zakt een linie en vult het gat in het hart van de defensie op naast Beukema.

Van Wonderen wil zijn basisformatie – die in Almelo 75 minuten bleef staan – in het kader van de fysieke opbouw voor het grootste deel de volle anderhalf uur laten spelen. De wisselspelers krijgen een dag later de kans in een besloten oefenduel op vreemde bodem.

Ross

De kans dat Frank Ross daar bij zal zijn is klein. De Schotse aanvallende middenvelder tekende donderdag een contract voor twee jaar bij GA Eagles, maar is nog herstellende van een scheenbeenkneuzing. Ross trainde daarom vrijdag voor een groot deel apart van de groep, waar een stevig contingent O21-spelers z'n opwachting maakte. Ook Wout Droste deed in de partijspelen voor een groot deel mee. ,,Goed om te zien’’, vond Van Wonderen. ,,De komende weken moet hij steeds meer in de echte fysieke duels komen en kijken hoe hij zich dan staande houdt.’’