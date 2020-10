Rugblessure houdt Brouwers aan kant bij GA Eagles tegen Eindhoven

VOORBESCHOUWING Wout Droste keert terug, GA Eagles verder ongewij­zigd in derby tegen De Graafschap

12 oktober Go Ahead Eagles begint dinsdagavond nagenoeg ongewijzigd aan de oostelijke voetbalderby tegen De Graafschap. Trainer Kees van Wonderen ziet na de 0-2 zege op MVV geen reden om in te grijpen, al keert alleen Wout Droste terug in de basisploeg.