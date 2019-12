Ruim 700 Deventer fans mee naar bekerduel tegen FC Twente

Go Ahead Eagles weet zich komende dinsdag in de Enschedese Grolsch Veste gesteund door 708 supporters. Die avond speelt de Deventer ploeg de tweede ronde van de KNVB-beker tegen FC Twente (aftrap 18.30 uur).

Dat is een ongekend contingent voor een midweeks bekerduel wat ook nog eens vroeg op de avond wordt gespeeld. Voor de Overijsselse bekerclash zijn in Enschede intussen ruim 19.000 kaarten over de toonbank gegaan.

Vertrouwen

Het zelfvertrouwen in Deventer is groot voor de bekerwedstrijd tegen de Tukkers. De Deventer ploeg is al sinds eind augustus ongeslagen en gaat met een 1-2 overwinning tegen Helmond Sport op zak naar Enschede; FC Twente verloor zaterdagavond in eigen huis van Vitesse: 0-3.

Te sterk

Vorig seizoen troffen GA Eagles en FC Twente elkaar in de Keuken Kampioen Divisie. Op zondag 18 november reisden toen duizend Deventer voetbalfans hun team achterna richting Enschede. Waar GA Eagles met 0-1 won in Enschede, was FC Twente in de Adelaarshorst met 1-2 te sterk.