Ruimtevaarder André Kuipers ziet neefje Bas met GA Eagles op bijzonder wijze winnen van Heracles

Rapport Positieve tussenba­lans voor GA Eagles na hectische avond in Waalwijk, maar fysieke achter­stand is reden voor zorg

4 oktober ,,We verliezen niet twee punten. Maar we winnen er ook geen één.’’ Doelman Warner Hahn gooide zaterdagavond maar eens een cryptische tegeltjeswijsheid in het Brabantse zwerk. Eentje die de gemengde gevoelens bij Go Ahead Eagles misschien wel het beste typeerde na het hectische 1-1 gelijkspel bij RKC Waalwijk.