Rust | SC Cambuur is heer en meester in Leeuwarden

Historie GA Eagles bibbert en siddert bij een bezoek aan Cambuur

15 augustus Het opwarmertje tegen MVV was met een 3-2 zege smaakvol, tegen Cambuur wordt vrijdagavond meer gevraagd van het vernieuwde Go Ahead Eagles. De uitbeurt in Leeuwarden is voor de Deventer club immers slechts zelden reden voor jubel.