Saamhorigheid als sleutel tot succes bij GA Eagles?

Stans wil zijn kwartet voltooien

Jeff Stans is dé ervaringsdeskundige van Go Ahead als het gaat om promoties. Drie keer stapte de 29-jarige middenvelder al in de lift naar de eredivisie. ,,Bij Go Ahaed wil ik mijn lijstje compleet maken. Ik weet ook niet of het een voordeel is; Ajax verloor ook de return van Tottenham Hotspur in eigen huis, maar nog nooit ben ik met een club gepromoveerd in eigen stadion. Nu kan het’’, lacht Stans, die eerder kampioen werd bij RKC (2011). ,,Ook bijzonder, want dat was mijn allereerste jaar als prof.’’