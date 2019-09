Sam Beukema na primeur bij GAE: ‘Ik vind de gestopte penalty mooier voor Hobie dan mijn eerste doelpunt voor mijzelf’

Sam Beukema solliciteerde met een sterk optreden en zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal naar een definitieve basisplek bij Go Ahead Eagles, maar was na de remise tegen Jong Ajax (1-1) nog gelukkiger voor doelman Hobie Verhulst. ,,Mijn voorgevoel zei me al dat hij de penalty ging stoppen.”

Met het inschattingsvermogen van de 20-jarige Beukema bleek sowieso weinig mis. ,,Als ik eerlijk mag zijn, had ik vandaag al het gevoel dat ik zou scoren. Ik hunker er al langer naar. In de voorbereiding heb ik twee doelpunten gemaakt en ik vond het vandaag maar eens tijd voor mijn eerste competitietreffer. Dat ‘ie er dan al binnen een minuut in ligt, is natuurlijk te gek.”

Beukema gaf het laatste zetje bij de eerste corner van Go Ahead. ,,We trainen er langer op dat ik bij de tweede paal kom inlopen. Ik zag dat de bal geschampt werd en was er op het goede moment om de bal binnen te tikken. De persoonlijke vreugde is dan natuurlijk enorm. Ik kom hier uit de opleiding en daarom is het prachtig als je je eerste doelpunt, ook nog in de Adelaarshorst, maakt. Het liefst hoop je dan dat het bij die ene treffer blijft, maar dat is lastig als je na een minuut al scoort.”

Penalty

Een uur lang was Beukema de enige speler die het scorebord vond, totdat Jurgen Ekkelenkamp na een briljante aanname de gelijkmaker voor zijn rekening nam. Ook het punt leek Go Ahead niet gegeven toen Elmo Lieftink in de slotminuut bij het uitverdedigen de bal met zijn hand beroerde. Bij de toegekende strafschop liet Beukema's gevoel hem andermaal niet in de steek, toen de omstreden Verhulst de strakke penalty van Lassina Traoré uit de hoek bokste.

,,Ik dacht dat Hobie de bal zou pakken. Waarom? Omdat hij goed in de wedstrijd zat en omdat ik het gevoel had dat hij na de kritiek van de voorbije weken zijn moment zou pakken. Dat hij dat vervolgens deed, vond ik echt geweldig. Sterker nog, ik vind de gestopte penalty mooier voor hem dan mijn eerste doelpunt voor mezelf.”