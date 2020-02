Sam Beukema sluit tegen FC Utrecht weer aan bij GA Eagles

De centrale verdediger keert donderdag in de Adelaarshorst weer terug in de wedstrijdselectie van trainer Jack de Gier in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen FC Utrecht. Hoewel hij nog geen speelminuten zal gaan maken, is zijn rentree er vooral eentje voor het groepsproces. ,,Het is een bijzondere wedstrijd en het is mooi als Sam daar weer bij is’’, verklaarde De Gier.